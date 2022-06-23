Büyükşehirden can dostlara yardım
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor.
Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yangından etkilenen can dostlarımıza destek olmak, onların yaşama tutunmasını sağlamak için uzman ekiplerimizle yangın bölgesinde tedavilere devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA
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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa