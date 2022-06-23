Büyükşehirden can dostlara yardım Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yangından etkilenen can dostlarımıza destek olmak, onların yaşama tutunmasını sağlamak için uzman ekiplerimizle yangın bölgesinde tedavilere devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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