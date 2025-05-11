Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangına diğer sürücüler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa