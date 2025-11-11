Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Yangını Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kamiloba mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun kasa bölümündeki henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı, emniyet şeridine çekerek kasa ile başlığı birbirinden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun kasa kısmında hasar meydana geldi. - İSTANBUL