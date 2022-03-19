Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.