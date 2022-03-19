Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - Haberler

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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