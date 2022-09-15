Büyükçekmece TEM'de kamyonet devrildi 3. Sayfa Haberleri Büyükçekmece TEM'de kamyonet devrildi Büyükçekmece TEM Otoyolu mevkii Edirne istikametinde iddiaya göre makas atmaya çalışan binek araç kamyonetin devrilmesine neden oldu. Büyükçekmece TEM'de kamyonet devrildi İSTANBUL - Büyükçekmece TEM Otoyolu mevkii Edirne istikametinde iddiaya göre makas atmaya çalışan binek araç kamyonetin devrilmesine neden oldu. Olay sonrası bir süreliğine duran trafik ekiplerin araçları kaldırmasıyla yeniden açıldı. Olay, 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atmaya çalışan 34 ZF 1563 plakalı araç sürücüsü, Adem G. idaresindeki 39 TC 268 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Olayda yaralanan olmazken bölgede kaza sonrası trafik durdu. İhbar üzerine gelen ekipler kaza yapan araçları kaldırdı. Bölgede trafik normale döndü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne 3. Sayfa Haberler

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