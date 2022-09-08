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Büyükçekmece TEM'de feci kaza: Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece TEM'de feci kaza: Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu İtfaiye ekiplerinin sürücüyü halat bağlayarak kurtardığı anlar dron ile görüntülendi TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi.

Büyükçekmece TEM'de feci kaza: Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu

İtfaiye ekiplerinin sürücüyü halat bağlayarak kurtardığı anlar dron ile görüntülendi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi. Viyadük üzerinde yaşanan kazada kopan tırın kupası sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu. İtfaiye ekiplerinin sürücüyü halat bağlayarak kurtardığı anlar, dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Büyükçekmece gölü mevkiinde yaşandı. Kontrolden çıkan 34 ZK 0852 plakalı tır otoyolda devrildi. Kaza sırasında tırın kupası, içerisindeki sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göl havzasına uçan tırın kupasındaki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kupadan çıkartılan sürücü, halat yardımıyla yukarı çekildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nefes kesen kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Büyükçekmece TEM Otoyolu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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