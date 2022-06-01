Kumburgaz E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı çok sayıda kişi yaralandı - Haberler

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa