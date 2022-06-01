Kumburgaz E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı çok sayıda kişi yaralandı - Haberler

Kumburgaz E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı çok sayıda kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı.
Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
(İHA)
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