Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları...
3. Sayfa Haberleri
Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa