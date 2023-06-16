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Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları...

Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları...

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece İŞKUR'da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İŞKUR 3. Sayfa Haberler

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