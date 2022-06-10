Büyükçekmece'den silah sesleri yükseldi, lüks araç ve iş yerleri zarar gördü - Haberler

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Büyükçekmece'den silah sesleri yükseldi, lüks araç ve iş yerleri zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'den silah sesleri yükseldi, lüks araç ve iş yerleri zarar gördü

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerlerinin bulunduğu bölgeye 10'dan fazla el ateş edip kaçtı.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerlerinin bulunduğu bölgeye 10'dan fazla el ateş edip kaçtı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, olayda lüks marka 1 araç ve 2 iş yerine mermiler isabet etti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce bir elektrikçi dükkanı ve güzellik merkezinin bulunduğu bölgeye silahla 10'dan fazla el ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği iş yerlerinin camında ve lüks marka bir otomobilde hasar oluştu. Sabah saatlerinde dükkanlarındaki hasarı gören iş yeri sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu polis çevredeki güvenlik kameralarına incelemeye başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin detaylı araştırması sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Büyükçekmece Tragger 3. Sayfa Haberler

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