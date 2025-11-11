Haberler

Büyükçekmece'deki Silahlı Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Büyükçekmece'de gerçekleşen silahlı saldırıda Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz hayatını kaybetti. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Büyükçekmece'de dün gece gerçekleşen cinayette hayatını kaybeden Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Büyükçekmece'de dün gece yarısı gerçekleşen silahlı saldırıda Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz araç içerisinde vurularak hayatını kaybederken Melisa Kölekçi ise bir otel odasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz"ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

"Gelin, kardeşiniz vuruldu"

Emrah Yılmaz'ın ağabeyi Üzeyir Yılmaz saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek "Bize gece saat 01.30 civarı haber verdiler: "Gelin, kardeşiniz vuruldu. Gelin, cenazenizi alın" diye. Biz de apar topar gittik hastaneye. Ne yaşanmış, ne bitmiş hiçbir şeyden haberim yok. Yapan kişi Hakan Kaya diye bir duyuru var ama kimdir, necidir, onu da bilmiyoruz. Zaten kardeşimin de onlarla bir bağlantısı bile yok. Sadece çağırmışlar, "Gel bir gezelim" demiş o. Yani başka bir şey yok. Bir borcu olsun, bir kavgası olsun öyle bir arkadaşlığı da yok. Pisi pisine gitti ya, öyle diyeyim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
