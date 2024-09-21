Üye Girişi
Haberler

Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'deki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir markette, reyonlar arasında böceklerin dolaştığı görüntülendi. Mide bulandıran olay, müşterilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan market zinciri Migros'ta ekmek reyonları arasında bir böceğin gezdiği görüldü. Mide bulandıran o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

EKMEKLERİN ARASINDA FARKEDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan ünlü market zinciri Migros'ta yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezi içerisindeki marketin unlu mamuller satış reyonundaki ekmeklerin arasında bir böceğin gezdiği görüldü. Marketteki bir vatandaş durumu fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o mide bulandıran görüntülerde, reyondaki ekmeklerin arasında böceğin gezdiği görülüyor.

Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Büyükçekmece 3-sayfa Migros Çevre Yaşam Ekmek

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı

Odun toplayan köylüler, gözlerini hastanede açtı: Feci olayda 2 ölü, 9 yaralı
500

Yorumlar (2)

Erdemli:

Hangi zincir acaba? Migros mu yoksa carrefour mu?

0
0
yanıtYanıtla
Cihad Yılmaz:

Alt tarafı bı böcek evinizde hicmi böcek olmadı....nöbet mi tutsun bı böcek icin

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });