Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada - Haberler

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Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada, yaşanan can pazarı cep telefon kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada, yaşanan can pazarı cep telefon kameralarına yansıdı.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 09 HK 225 plakalı otomobil, önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen feci kaza sonrasında yaşanan can pazarı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çevreden gelen vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı ve kazayı yara almadan atlatan bazı öğrencilerin ise ağlayarak yardım istediği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Büyükçekmece Cep Telefon İETT Kaza 3. Sayfa Haberler

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