Büyükçekmece'de yürek yakan iddia: Annesi engelli çocuğunun ellerini kelepçeledi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlunun elini kelepçeledi ve kötü davrandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis kadını gözaltına aldı.

Olay Mimaroba'da yaşandı. İddiaya göre Gönül A. isimli kadın bir süredir 22 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli raporlu oğlu E.Ö.'ye kötü davrandı. Dün komşular tarafından eline kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen kadın için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılık talimatıyla kadını gözaltına aldı. Gönül A. gözaltına alınıp emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.