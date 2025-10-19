Büyükçekmece'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Büyükçekmece'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, minibüsün tavanındaki camdan çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 7.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi E-5 mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü Çorlu arasında sefer yapan 34 ERS 749 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden yan yola uçtu. Ardından aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı. Minibüsün içerisinde 4 yolcu bulunduğu öğrenilirken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsün içerisindeki kazazedeleri çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yolcular, devrilen minibüsün tavan camından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenli kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E-5 üzerinde seyreden yolcu minibüsünün savrularak refüjden yan yola geçtiği ardından ise aydınlatma direğine çarparak devrildiği anlar yer aldı. Yolcu minibüsünün şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Devrilen minibüs kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL