Haberler

Büyükçekmece'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Büyükçekmece'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı, yaralılar camdan çıkarıldı.

Büyükçekmece'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, minibüsün tavanındaki camdan çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 7.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi E-5 mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü Çorlu arasında sefer yapan 34 ERS 749 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden yan yola uçtu. Ardından aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı. Minibüsün içerisinde 4 yolcu bulunduğu öğrenilirken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsün içerisindeki kazazedeleri çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yolcular, devrilen minibüsün tavan camından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenli kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E-5 üzerinde seyreden yolcu minibüsünün savrularak refüjden yan yola geçtiği ardından ise aydınlatma direğine çarparak devrildiği anlar yer aldı. Yolcu minibüsünün şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Devrilen minibüs kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.