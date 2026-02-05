Haberler

Büyükçekmece'de sepetli vincin diş polikliniğine daldığı anlar kamerada

Güncelleme:
Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç, bir araca çarparak diş hekimliği polikliniğine girdi. Olayda 10 yaşındaki bir çocuk ve annesi yaralandı.

Büyükçekmece'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vincin, diş hekimliği polikliniğine daldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu çarptığı 34 EKD 524 plakalı aracı sürüklemişti. Daha sonra vinç, refüje çıkarak diş hekimliği polikliniğine dalmış, kazada sürüklenen araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ile annesi yaralanmıştı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yokuş aşağı hızlanan vincin kontrolden çıkarak önce araca ardından refüjü aşarak büyük bir gürültüyle iş yerine daldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

