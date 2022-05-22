Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada - Haberler

Büyükçekmece'de yılan ile kedinin kavgası kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

Kedinin yılana karşı mücadelesi cep telefonu kamerasında

Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.