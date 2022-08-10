Büyükçekmece'de yanan halı saha deposunda ceset çıktı Büyükçekmece'de yanan halı saha deposunda ceset çıktı Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda bir erkek cesedi bulundu. Büyükçekmece'de yanan halı saha deposunda ceset çıktı İSTANBUL - Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olay 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir halı sahanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangını söndüren ekipler bir cesetle karşılaştı. Polis ekipleri cesette yaptığı araştırmada kimliğe rastlamadı. Savcılık talimatıyla ölen kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Murat Delice Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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