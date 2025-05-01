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Büyükçekmece'de Yağmur Kazası: Kamyon ve Çöp Kamyonları Bariyerlere Çarptı

Büyükçekmece'de Yağmur Kazası: Kamyon ve Çöp Kamyonları Bariyerlere Çarptı
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Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon ve iki çöp kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından sürücüler büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda saniye farkla kamyon ve, iki çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinde dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde saat 13.23 sıralarında seyir halinde olan kamyon şoförü yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolda kayarak yan dönerek ilerleyip bariyerlere çarptı, seyir halinde olan sürücüler de güçlükle durabildi.

Aynı mevkide yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü kayarak bariyerlere çaptı. O esnada kamyonun arkasında seyir halinde olan başka bir çöp kamyonu sürücüsü de kaza nedeniyle duramayarak bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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