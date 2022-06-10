Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını

Büyükçekmece'de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi.

Büyükçekmece'de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi. Baskında mekan sahibi dahil 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece'de site içerisinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler mekanda kumar oynayan 8 oyuncu şahsa ve mekan sahibi bir kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uyguladı. Şahıslara yapılan sorgulama sonucunda Ç.S. isimli 4 adet suç kaydı olan kişiye ruhsatsız faaliyet gösterme suçundan tespit tutanağı düzenlendi.

Ayrıca ekipler, 450 adet para yerine kullanılan renkli pulu, 10 deste çeşitli oyun kartlarını ve 51 adet boş senet kağıdını el konulmak üzere muhafaza altına aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title