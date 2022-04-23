Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Trafikte terör estiren magandalar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde üzerinde gerçekleşti. E.D. ve Y.D. isimli trafikte seyir halindeyken, aracında eşi ve çocuğu da olan H.S. adlı sürücünün ani frenle önüne kırarak çarptı. Yaşanan kazanın ardından şahıslar arasındaki tartışma büyürken E.D. ve Y.D. isimli şahıslar H.S.'yi öldüresiye darp etti. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şüpheliler araçlarına binerek olay yerini terk etti. H.S.'nin kanlar içindeki yüzü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ikametlerinde yakalandı. Konu ile ilgili E.D. ve Y.D. "Kasten Yaralama - Hakaret - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa