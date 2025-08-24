Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılan operasyonlarda 218 kilo metamfetamin ve 81 kilo kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 218 kilo metamfetamin ve 81 kilo kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 218 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

