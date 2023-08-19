Büyükçekmece'de Trafik Kazası Sonrası Çıkan Tartışmada Silahlı Saldırı

Büyükçekmece'de trafikte önündeki araca çarpan sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi nedeniyle çıkan tartışmada Muhammet Ağırkan'a 14 el ateş etti. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza fotoğrafı çekmek istedi, kurşunların hedefi oldu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafikte önündeki araca çarpan sürücü Caner Ü., kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi nedeniyle tartıştığı Muhammet A.'ya 14 el ateş etti. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Büyükçekmece, Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner Ü. kontrolündeki 34 EDT 820 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet A.'nın da içinde bulunduğu 20 V 2283 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan olay sonrasında A. ve arkadaşları kaza tutanağını için fotoğraf çekmeye çalıştı. Tutanak tutulmasını istemeyen Ü., Muhammet A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahını çıkaran Caner Ü., Muhammet A.'ya 14 el ateş etti. 4 kurşunun isabet ettiği A., ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken Caner Ü. olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaza ve saldırı anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.