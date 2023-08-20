Büyükçekmece'de tek katlı evin çatısı alev alev yandı Büyükçekmece'de tek katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Büyükçekmece'de tek katlı evin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de tek katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Türkoba Çayırlar Mevkisi'nde bulunan tek katlı bir evin çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayılarak tüm çatıyı sardı. Yangının dumanları gökyüzünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan 2 kişinin yara almadan dışarıya çıkarıldığı öğrenildi. Yangının itfaiye tarafından kontrol altına alınırken kesin çıkış nedeninin yapılacak olan çalışma sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.