Büyükçekmece'de taş atma meselesi yüzünden çıkan kavgada çocuk bıçakla yaralandı

Büyükçekmece'de yaşanan bir kavgada, taş atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 13 yaşındaki bir çocuk, yanında taşıdığı çakıyla yabancı uyruklu bir çocuğu yaraladı. Yaralanan çocuk tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, saldırgan çocuk tutuklandı.

Büyükçekmece'deki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

İSTANBUL - Büyükçekmece'de taş atma meselesi yüzünden çıkan ve yabancı uyruklu çocuğun bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Büyükçekmece'de 3 Eylül'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.C.Y., 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K. taş atma nedeniyle tartışmış, E.C.Y., yanında taşıdığı çakıyla M.K.'yı yaralamıştı. M.K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, E.C.Y. ise Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan E.C.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.