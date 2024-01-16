Büyükçekmece'de şüpheli kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, Pınartepe Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 77 AB 157 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.B., yolda seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polisten kaçmaya başladı. Ö.F.B.'yi kovalayan polis aracı kaldırıma çıkıp kaza yaptı. Araç içinde hafif yaralanan bir polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçan motosikletli ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polisin hastanedeki tedavisine devam edilirken motosikletli şahsın neden kaçtığı ise henüz öğrenilemedi.