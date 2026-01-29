Büyükçekmece'de, hırsızlıktan cezaevinden çıkan şahıs aynı suçtan tekrar tutuklandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir apartmanın su saatlerini çalan hırsız, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı söylenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklandı.

Olay, 27 Ocak günü Büyükçekmece ilçesi Ekinoba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 24 adet su saatinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı apartmana geçti. Olay yerine gelen ekip, 42 yaşındaki şüpheli İ.G.'yi kapı önünde yakaladı. Suç aletleriyle yakalan şahıs emniyete götürüldü. Yapılan sorgulamasında çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olduğu, yakın zamanda yine hırsızlıktan dolayı girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkeme tutuklandı. - İSTANBUL