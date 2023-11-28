Büyükçekmece'de bir çocuk, sokak ortasında silahla havaya ateş açtıktan sonra sosyal medyada paylaşmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çocuk ve silah sahibi yakalandı.

Büyükçekmece'de sokak ortasında silahla ateş eden çocuk ve silah sahibi yakalandı

Büyükçekmece'de sokak ortasında havaya ateş eden çocuk ve silahı aldığı yaşı küçük kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde 25 Kasım günü 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk sokak ortasında silahla havaya ateş açmış ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, isminin M.K. olduğu belirlenen yaşı küçük şahıs Murat Çeşme Mahallesindeki evinde yakalandı.

Videoda kullanılan tabancanın M.K.'nin arkadaşı B.A.G.(16) isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. B.A.G. yapılan operasyonla evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin içerisinde silah, 13 adet fişek ile birlikte ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL