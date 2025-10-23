Büyükçekmece'de Sedef Güler'in Ölümü Davasında İlerleme

Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör ile Sedef Güler'in müşteki annesi Gülizar Sezer hazır bulundu.

"Tespit edilemeyen DNA'lar tespit edilsin istiyorum"

Duruşmada beyanda bulunan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer, "Ölen kızımın tırnaklarında biri erkek biri kadına ait olan 2 DNA bulundu ama kim oldukları tespit edilmedi tespit edilsin istiyorum. Bana kızımın cep telefonu imha edildiği söylendi ama Fırat Baykara polislere yerini gösterdiğini söyledi ama hala bulamadılar bulunsun istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Fırat Baykara savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum benim cinayetle bir bağım yok. Sedef'i de ailesini de tanımam" dedi.

Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise, "Ben 17 sene yattım, Sedef eceli geldi öldü. Ben suçlanma korkusuyla denize attım, hatam budur başka bir suçum yoktur" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, müşteki avukatının talep ettiği eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL