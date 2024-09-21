Büyükçekmece'de Polisten Kaçan Araç Kaza Yaptı: 2 Gözaltı

Büyükçekmece'de polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 16.10 sıralarında Güzelce Mahallesi Geçit Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle polis ekiplerinden kaçan araç, kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Polis aracının da kaza yaptığı kovalamacanın ardından araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.