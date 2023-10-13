Büyükçekmece'de polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 7 tutuklama daha Şüphelilerin suç örgütünün üyesi ve polisi şehit eden saldırganın hasımları oldukları belirlendi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılan ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde Muhammet Berke Çorak adlı bir...

Büyükçekmece'de polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 7 tutuklama daha

Büyükçekmece'de polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 7 tutuklama daha

Şüphelilerin suç örgütünün üyesi ve polisi şehit eden saldırganın hasımları oldukları belirlendi

İSTANBUL - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılan ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde Muhammet Berke Çorak adlı bir saldırgan tarafından silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş olayı ile düzenlenen operasyonda yakalananların 7'si tutuklandı. Şüphelilerin bir suç ağının fertleri olduğu anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde emniyet mensubu Cihat Ermiş'in şehit edildiği menfur saldırıya ilişkin çalışma yürütmüş, Muhammet Berke Çorak adlı katil ile onun hasımları oldukları ileri sürülen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kuşkulu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, gerçek görünümlü kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay günü yakalanan Çorak aynı gün mahkemece tutuklanmıştı.

Suç ağının üyesi oldukları ortaya çıktı

Gerçekleştirdikleri suçları kiralık ya da çalıntı motosiklet ile işledikleri tespit edilen hasım çeteye mensup şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlıların Büyükçekmece'de sözde 'Ceco İsa Grubu' olarak bilinen suç ağının fertleri olduğu anlaşıldı.

Çete mensuplarının, ilçedeki vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturup, alıkoydukları kişileri döverek video kaydına aldıkları iddia edilirken, hasım oldukları tarafların ev veya iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi. Suç şebekesinin, söz konusu eylemleri gerçekleştirirken daha az şüphe çekmeleri ve düşük ceza almalarından dolayı yaşı 18'den küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Çetenin, işlenen suçları yine bu çocuklara üstlendirdikleri ortaya çıktı.