Büyükçekmece'de Polisin Dur İhtarına Uymayan Araçtan 13 Kaçak Göçmen Çıktı

Büyükçekmece'de trafik polislerinin dur ihtarına uymayan bir araç yakalandı. Araçtan çıkan 13 kişinin kaçak göçmen olduğu belirlendi. Göçmenler göç idaresine gönderilirken aracı kullanan sürücü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 13 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan araçtan 13 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri taşıyan şahıs gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. Trafik polislerinin yolda 'dur' ihtarına uymayan misafir plakalı araç kaçmaya başladı. Araç birkaç kilometre ötede Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Araçtan çıkan 13 şahısın sorgulamalarında kaçak göçmen oldukları anlaşıldı. Göçmenler göç idaresine gönderilirken aracı kullanan yabancı uyruklu sürücünün hakkında da işlem yapıldı.