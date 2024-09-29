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Büyükçekmece'de Polisin Aradığı Şahıs Kendine Ateş Ederek Hayatına Son Verdi

Büyükçekmece'de Polisin Aradığı Şahıs Kendine Ateş Ederek Hayatına Son Verdi
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İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri tarafından aranan bir şahıs, yakalanacağını anlayınca kendisine ateş ederek intihar etti. Olay, Kamiloba Mahallesi'nde gerçekleşti.

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerince aranan şahsa yönelik operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri tarafından aranan bir şahsı yakalamak için yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Şüphelinin kapıyı açmayarak direnmesi sonrası sokağa özel harekat ekipleri sevk edildi. Şahıs, önce emniyet güçlerine silahla ateş ederken, mermiler polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Yakalanacağını anlayan şahıs kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine sokağa sağlık ekipleri de sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri apartmana girerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Hukuk Olay Suç

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