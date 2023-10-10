Büyükçekmece'de polisi şehit eden zanlının ayağındaki alçının sırrı ortaya çıktı

Büyükçekmece'de polisi şehit eden suç makinesi zanlının ayağındaki alçı dikkat çekmişti. 20 yaşındaki suç makinesinin 12 gün önce motosiklet kazası geçirdiği ve ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Muratçeşme'de dün gece saatlerinde ihbar üzerine evine giden polis memuru Cihat Ermiş'i kapının arkasından açtığı ateş sonucu şehit eden 20 yaşında 32 ayrı suç kaydı bulunan Muhammet Berke Çorak'ın ayağındaki alçı dikkat çekmişti. Katil Çorak'ın ayağındaki alçının sebebinin 12 gün önce Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Çorak'ın yaşadığı kaza sonrası yerde yaralı olarak videoları da ortaya çıktı. Görüntülerde Çorak'ın yerde ayağından yaralı olarak yattığı çevredeki vatandaşlarım müdahale ettiği görüldü. - İSTANBUL