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Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangını

Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangını
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İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Büyükçekmece'de park halindeki araba alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece gölü kenarında park halinde olan bir araç alev alev yandı. Aracın yanma nedeni henüz bilinmezken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay saat 10.40 sıralarında Büyükçekmece Karağaç Mahallesi göl kenarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir araçtan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Bir anda alev topuna dönen arabayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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