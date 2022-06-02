Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü... - Haberler

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Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü...

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İETT 3. Sayfa Haberler

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