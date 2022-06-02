Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü... - Haberler

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü...
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Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.
Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. - İSTANBUL
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