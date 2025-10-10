Haberler

Büyükçekmece'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda meydana gelen kazada otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Motosikletin alev alması sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda, otomobille çarpışan motosikletin alev aldığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Karayolu Kamiloba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan otomobil, aynı yöne giden motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazadan kısa bir süre sonra motosiklet alevler içinde kalarak yandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan motosiklet söndürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçla ile motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
