Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü 4 yaralı - Haberler

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Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü 4 yaralı

Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyen öğrencilerin arasına daldı.

Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. İddiaya göre önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek isteyen 09 HK 225 plakalı otomobil sürücüsü, durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerinin arasına daldı. Öğrencilere çarpan ve takla atan otomobil, toprak alana uçtu.

Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Kumburgaz Otomobil E 5 3. Sayfa Haberler

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