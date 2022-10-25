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Büyükçekmece'de ölümlü kaza

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de ölümlü kaza

Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen 55 yaşındaki kadın, cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen 55 yaşındaki kadın, cadde üzerinden bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Güler(55), trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekledi. Karşıdan karşıya geçmek için hamle yapan kadına kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile Güler ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri Güleri'i hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Hürriyet 3. Sayfa Haberler

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