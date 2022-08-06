Son dakika haber... Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca kamerada Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca kamerada Çevirmeden kaçan şahıs, araçlara çarparak durabildi Büyükçekmece'de trafik çevirmesinden kaçan şüpheliler, uzun süren kovalamacanın ardından yol üzerindeki araçlara çarparak durabildi. Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca kamerada Çevirmeden kaçan şahıs, araçlara çarparak durabildi İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafik çevirmesinden kaçan şüpheliler, uzun süren kovalamacanın ardından yol üzerindeki araçlara çarparak durabildi. Şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Muratçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki şüpheli araç, polis çevirmesi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahısları kovalamaya başladı. Muratçeşme Mahallesi'nden Kumburgaz'a kadar süren kovalamaca, şüpheli otomobilin trafikteki diğer araçlara çarpmasıyla son bulurken polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçma sebebi henüz bilinmezken aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Murat Delice 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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