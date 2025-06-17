Büyükçekmece'de Müteahhit Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de Müteahhit Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Büyükçekmece'de inşaat müteahhidi Reşat Mengukan, asansör boşluğunda biriken suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mengukan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükçekmece'de yaptığı inşaatın asansör boşluğundaki suyu tahliye etmeye çalışan 50 yaşındaki müteahhit, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın müteahhidi Reşat Mengukan (50), asansör boşluğunda biriken suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Mengukan, bir anda yere yığıldı. İnşaatta çalışan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 50 yaşındaki müteahhit hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mengukan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, inşaatta inceleme yaptı. İncelemenin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İnşaatın bekçisi Abdullah Çetin, "Ben bakkala gittim geldim, işçilerden bir arkadaş koşarak içerden geliyor, ne var dedim? Dedi ki, 'Reşat beye elektrik çarpmış, ben ambulans çağırıyorum.' Ben gittim, suyun içine girdim. Onun göğsünü ovaladım, hemen ambulans geldi, götürdü. Nefes almıyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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