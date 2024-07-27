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Büyükçekmece'de Motosikletli Kamyon Şoförüne Saldırdı

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Büyükçekmece'de meydana gelen kazada motosikletli, kaza yaptığı kamyon şoförüne kaskıyla saldırdı. Olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Büyükçekmece'de kazaya karışan motosikletli, olaydan sorumlu tuttuğu kamyon şoförünün kafasına kaskıyla vurdu. Taraflar vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Muratçeşme Mahallesi'nde kaza yapan motosikletli ile olaydan sorumluğu tuttuğu kamyon şoförü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında öfkesi artan motosiklet sürücüsü kafasındaki kaskı çıkararak kamyondan inmeye çalışan şoföre saldırdı. Motosikletli, kaskıyla kamyon şoförünün kafasına vurdu. Kavganın büyümesiyle vatandaşların araya girdiği olayda taraflar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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