Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 civarında D100 karayolu Güzelşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Minel T.'ye Nedim Y. kontrolündeki 34 EAA 240 plakalı minibüs çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada, genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken kaza nedeniyle Bir süre trafiğe kapatılan D100 karayolu cenazenin alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, bir hafta içinde aynı yolda birden fazla kaza meydana geldiği iki kişininse hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title