Büyükçekmece'de minibüs şoförü bebek arabalı kadınları almadı

Bebek arabası "fazla yer kaplıyor" diye minibüsten indiren şoför kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de minibüs şoförü, bebek arabasını fazla yer kapladığı gerekçesiyle aracına almadı. Aynı bölgedeki başka bir minibüs sürücüsünün de seyir halinde telefon ile konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de minibüse bebek arabasıyla binmeye çalışan bir kadın, minibüs şoförü tarafından araçtan indirildiğini iddia etti. Birden fazla bebek arabasının fazla yer kapladığını gerekçe gösteren sürücünün kadını indirip gittiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aracı kullanırken dakikalarca telefonla konuştu

Başka bir olay da geçtiğimiz günlerde Kumburgaz-Beylikdüzü arasındaki minibüs hattında gerçekleşti. Yol boyunca seyir halinde dakikalarca telefonla konuşan minibüs şoförü, tek elle araç kullanarak kendisinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Yaşanan o anlar minibüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi.