Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüketici haklarını korumak, fahiş fiyatlar, temizlik ve hijyen kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüketici haklarını korumak, fahiş fiyatlar, temizlik ve hijyen kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere idari ceza uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde fırın ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda yapılan denetimlerde ise, ekmek gramajları tartılarak üretim alanlarında temizlik ve hijyen kontrolü yapıldı. Fiyat etiketi bulundurmayan ve temizlik kurallarına uymayan iki fırın hakkında idari ceza uygulamak amacıyla tutanak tutuldu. İşletme sahipleri ise kurallar hakkında bilgilendirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title