Büyükçekmece'de Kundaklama ve Kurşunlama Olayı

Büyükçekmece'de bir şahsa ait iş yerleri ardı ardına saldırıya uğradı. İlk olarak motoloflu kundaklama, ardından kurşunlama gerçekleşti. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalandı ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Büyükçekmece'de bir kişiye ait iş yeri kundaklandı ardından aynı şahsa ait başka bir işyeri de kurşunlandı. Olaylara ilişkin 4 şüpheli yakalanırken, saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 29 Ekim Salı günü saat 03.25 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, L.S. isimli şahsa ait bir işyeri, motoloflu saldırıya uğradı. Ardından 03.35 sıralarında ise aynı şahsa ait başka bir işyeri ise kurşunlandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin her iki olayda plakasız motosiklet kullanarak kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Her iki olayı gerçekleştirdikleri belirlenen U.A.(32), E.A.(45), E.B.G.(17) ve S.B.Y.(25) isimli şüpheliler kısa sürede yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, suçta kullandıkları plaka kısmı gizlenmiş motosiklet, 5 litre kapasiteli bidon, 3 tüfek kartuşu, kundaklamada kullanılan bez parçaları ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi. - İSTANBUL

