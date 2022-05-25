Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını - Haberler

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Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Büyükçekmece'de 3 katlı yazlık binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı.

Büyükçekmece'de 3 katlı yazlık binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kumburgaz'da saat 12.20 sıralarında 3 katlı yazlık bir binanın çatı katında çıktı. Tadilat nedeniyle çıktığı söylenen yangının alevleri tüm çatı katını sardı. İhbar üstüne olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Binanın çatı kısmı yangın sonrasında kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan anları anlatan Sabri Güzelsene, "Yangın çıktı. Ekipler zamanında geldi sağolsunlar. Söndürdüler şu anda soğutma yapılıyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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