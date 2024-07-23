Büyükçekmece'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Devrildi

Büyükçekmece'de düz yolda ilerlediği sırada kaldırıma vuran otomobil devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre düz yolda seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, aracıyla kaldırım köşesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Aracı kullanan kadın sürücü B.Ç. kazada hafif yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan o görüntülerde sürücünün kaldırıma çarpıp aracı devirmesi ve sonrasında arabadan çıkması yer aldı. - İSTANBUL