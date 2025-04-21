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Büyükçekmece'de Kaçan Sürücü Tarlada Yakalandı

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Büyükçekmece'de E-5 Karayolu'nda başka bir araca çarpan sürücü, mağdur tarafından tarlada yakalandı. İkna çabalarına rağmen otomobilinden inmeyen şahıs, cep telefonu ve araç kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de E-5 Karayolu'nda otomobiliyle başka araca çarpıp tarladan kaçmaya çalışan şahıs, mağdur vatandaş tarafından yakalandı. Mağdur vatandaş kaçan adamı "Kurban olayım in" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Olay dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Kumburgaz mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 34 UZ 8503 plakalı araç sürücüsü yolda seyir halinde olan bir araca çarpıp yoluna devam etti. Yaşanan anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Aracına çarpılan mağdur sürücü kaçan sürücünün izini sürdü. Ara sokakta yakalanacağını anlayan sürücü otomobilini tarlaya sürdü. Burada araçtan bir türlü inmeyen adam, mağdur vatandaş tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Vatandaşın adama, "Kurban olayım in" demesine rağmen şahıs tarlada yoluna devam etti. Yaşanan anlar cep telefonu ve araç kamerasınca kaydedildi. Aracı zarar gören vatandaş, kaçan sürücüden şikayetçi oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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