Büyükçekmece'de kaçak göçmenlerin sevkini yapan şahsa 45 bin 920 lira idari para cezası kesildi

Büyükçekmece'de bir aracın kaçak göçmenlerin sevkini sağladığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 8 kaçak göçmeni yakalayarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim ederken...

Büyükçekmece'de bir aracın kaçak göçmenlerin sevkini sağladığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 8 kaçak göçmeni yakalayarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim ederken araç şoförüne ise 45 bin 920 lira idari para cezası keserek hakkında adli işlem başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesine ilişkin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Büyükçekmece'de bir aracın kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edildi. Ekipler, tespit edilen aracı durdurarak içerisinde bulunan 8 kaçak göçmen ve araç şoförünü gözaltına aldı. Araç içinde yapılan aramalarda, 4 adet sahte pasaport ele geçirildi. 8 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken konu ile ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araç şoförü D.E. isimli şüpheli şahsa Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde toplam 45 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsa ait araca el konularak şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL